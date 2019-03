Es könne nicht sein, dass Fahnder in den USA und in Australien "Darknet-Plattformen knacken" und deutsche Strafverfolger dies nicht dürften, sagte Rörig. Ein Schritt nach vorne wäre die erlaubte Nutzung täuschend echt wirkender, aber computergenerierter Missbrauchsbilder, um Kunden und Betreiber von Kinderporno-Portalen im Darknet aufzuspüren. "Ich hoffe, dass dies bald gesetzlich möglich sein wird", sagte Rörig. Noch scheitert ein solches Ködern von Pädophilen an rechtlichen Hürden.