"Ich weiß nicht, ob er schuldig oder unschuldig ist", sagt Joanna. Die Hausfrau aus New York meint: "Ich verstehe vollkommen, dass Kavanaugh wütend ist. Seine Familie, sein guter Name wurden in den Dreck gezogen. Das Ganze ist doch eine von den Demokraten angezettelte Schmierenkampagne". Bei der Wahl vor zwei Jahren hat sie für Trump gestimmt. "Es ist doch komisch, dass die Frau sich ausgerechnet jetzt, nach mehr als 30 Jahren, meldet. Das ist ewig her. Beide waren Teenager. Auf der Party gab es Alkohol. Da werden Männer schonmal aufdringlich", sagt die 40-jährige Mutter und fügt hinzu: "Natürlich hoffe ich, dass meiner Tochter so etwas niemals passiert".