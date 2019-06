Der australische Kardinal George Pell kommt zum Gericht.

Quelle: Julian Smith/AAP/dpa

In Melbourne hat das Berufungsverfahren gegen den australischen Kardinal George Pell begonnen. Der Ex-Finanzchef des Vatikans war im März wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Chorknaben zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Mit der Berufung will er nun einen Freispruch erreichen.



Pell ist in der Geschichte der katholischen Kirche der ranghöchste Geistliche, der je wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen verurteilt wurde. Als Finanzchef war er praktisch die Nummer drei des Vatikans.