Es gibt Staaten, in denen Geistliche aufgefordert sind, über Kindesmissbrauch zu berichten. Dort sind Bischöfe und Ordensobere angehalten, die Polizei einzuschalten, wenn entsprechende Vorwürfe gegen Priester laut werden. Außerdem sollen sie mit den Ermittlern zusammenarbeiten.



Diese Kirchenregel ist allerdings nicht bindend und vom Vatikan erst seit 2010 öffentlich bekannt gemacht worden. Zuvor hatte der Vatikan lange versucht, staatliche Strafverfolgungsbehörden nicht über sexuelle Gewalt durch Priester zu informieren. Als die irischen Bischöfe 1997 darüber nachdachten, Meldungen an die Polizei zwingend vorzuschreiben, bekamen sie einen Brief aus Rom. Darin warnte der Vatikan, innerkirchliche Ermittlungen könnten beeinträchtigt werden, wenn die irische Polizei über solche Fälle Bescheid wisse.



Dass es noch immer keine weltweit verbindliche Regelung gibt, rechtfertigt der Vatikan damit, dass in Verdacht geratene Priester zu Unrecht verfolgt werden könnten - besonders in Ländern, in denen Katholiken eine bedrohte Minderheit sind. Eine echte kirchliche Pflicht, Missbrauchsfälle den staatlichen Behörden anzuzeigen, gibt es aber auch in Deutschland nicht.