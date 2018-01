Handpuppe in einem Untersuchungsraum Quelle: dpa

Es ist ein Fall, der auch hartgesottene Ermittler zutiefst erschüttert. "In dieser Dimension ist mir kein vergleichbarer Fall in Baden-Württemberg in Erinnerung", sagt Horst Haug, Sprecher des Landeskriminalamts (LKA). Eine Mutter soll ihren inzwischen neun Jahre alten Sohn zusammen mit ihrem pädophilen Lebensgefährten sexuell missbraucht und das Kind vielfach an andere Pädophile verkauft haben.