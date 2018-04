Das Landgericht Freiburg verhandelt den Missbrauchsfall. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im Fall des jahrelangen Missbrauchs eines Kindes bei Freiburg muss sich der erste von insgesamt acht Tatverdächtigen vor Gericht verantworten. Der 41 Jahre alte Deutsche habe sich in mindestens zwei Fällen an dem heute neun Jahre alten Jungen aus Staufen vergangen, sagte Staatsanwältin Nikola Novak in Freiburg.



Der 41-Jährige ist laut Gericht wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestraft. Für den Prozess vor der Jugendschutzkammer des Gerichts sind zunächst drei Verhandlungstage geplant.