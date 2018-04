Der Angeklagte wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im ersten Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Jungen im Raum Freiburg ist ein 41-jähriger Deutscher zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Freiburg Sicherungsverwahrung und die Zahlung einer Strafe von 12.500 Euro an. Der Mann hatte gestanden, den Jungen zweimal vergewaltigt zu haben.



Es ist das erste Urteil in dem Missbrauchsfall. Die weiteren Prozesse, unter anderem gegen die Mutter des Jungen und ihren Lebensgefährten, folgen in den kommenden Monaten.