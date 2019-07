Das Landgericht Detmold hat nur einen Prozesstag angesetzt.

Im Missbrauchsfall Lügde will das Landgericht Detmold heute ein erstes Urteil sprechen. Angeklagt ist ein 49-Jähriger aus Niedersachsen, unter anderem wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch und Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern.



Heiko V. soll von 2010 bis 2011 an Webcam-Übertragungen beim Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz bei Lügde in NRW teilgenommen haben. Das Landgericht hatte dieses Verfahren von dem gegen die Angeklagten Andreas V. und Mario S. abgetrennt.