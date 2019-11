Ein 17-Jähriger wurde im Lügde-Prozess freigesprochen. Archivbild

Quelle: dpa

Das Landgericht Paderborn hat einen heute 17-Jährigen, der im Missbrauchsfall Lügde vom Opfer zum Täter geworden sein soll, freigesprochen. Das teilte ein Sprecher mit. Demnach schlossen sich die Richter in ihrem Urteil den Ausführungen eines Gutachters an. Der Experte hatte dem Angeklagten die strafrechtliche Verantwortungsreife abgesprochen.



Im Missbrauchsfall Lügde hatten zwei Männer auf einem Campingplatz an der Grenze zu Niedersachsen jahrelang zahlreiche Kinder schwer missbraucht.