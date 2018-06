Ermittler hatten weitere Tatverdächtige festgenommen. Quelle: Markus Donner/dpa

Fünf Monate nach Bekanntwerden des jahrelangen Missbrauchs eines Jungen in Staufen bei Freiburg müssen sich die beiden Hauptbeschuldigten von heute an vor Gericht verantworten. In dem Prozess vor dem Landgericht Freiburg sind die 48 Jahre alte Mutter des Kindes und ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte angeklagt.



Ihnen wird vorgeworfen, den heute neun Jahre alten Jungen Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen zu haben. Zudem sollen sie das Kind selbst sexuell missbraucht haben.