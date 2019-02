Der Vatikan kündigte am Sonntagmittag erste Konsequenzen an. Es wird in Kürze einen Papsterlass geben, durch den die Vorbeugung und der Kampf gegen Missbrauch vonseiten der Römischen Kurie und des Vatikanstaats gestärkt werden sollen. Um ein einheitliches Vorgehen weltweit zu erreichen, erscheint ein Handbuch für Bischöfe, und der Papst will Task Forces einrichten, um bei Problemen bei der Umsetzung der Anti-Missbrauchs-Richtlinien vor Ort zu helfen. Die Konferenz hat die katholische Kirche im Kampf gegen Missbrauch ein Stück vorangebracht. Franziskus konnte mit seiner Grundsatzrede am Ende nicht richtig überzeugen. Er wird nun dafür sorgen müssen, dass die konkreten Maßnahmen wirklich folgen, sonst droht seine Glaubwürdigkeit weiter beschädigt zu werden.