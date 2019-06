Der Angeklagte Andreas V. will sein Gesicht nicht zeigen.

Im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen auf einem Campingplatz in nordrhein-westfälischen Lügde haben die beiden Hauptangeklagten am ersten Verhandlungstag Geständnisse abgelegt.



Andreas V. und Mario S. räumten die angeklagten Taten vor dem Detmolder Landgericht weitestgehend ein. Den Angeklagten wird vorgeworfen, Jungen und Mädchen über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Ein dritter Angeklagter soll an Webcam-Übertragungen teilgenommen haben.