Sie sagten der britischen Zeitung "The Guardian", dass mehrere Spielerinnen körperlichen und sexuellen Missbrauch vonseiten der Funktionäre bis hin zum Verbandspräsidenten erlebt hätten. Die Fälle hätten sich sowohl in Afghanistan - teils im AFF-Hauptquartier - als auch in einem Trainingscamp in Jordanien ereignet.



Die Frauen seien unter Druck gesetzt und erpresst worden, nichts zu sagen. Auch der Weltverband FIFA habe dem Bericht nach Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen den Verband aufgenommen.