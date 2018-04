Über den Inhalt der Gespräche wurde keine Auskunft erteilt. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat im engsten Rahmen erste Gespräche mit Missbrauchsopfern aus Chile geführt. Das katholische Kirchenoberhaupt wollte sich laut Vatikan am Wochenende so viel Zeit wie nötig für Jose Andres Murillo, Juan Carlos Cruz und James Hamilton nehmen, damit sie ihm berichten, was ihnen widerfahren ist.



Wie andere waren sie von dem chilenischen Pfarrer und Priesterausbilder Fernando Karadima sexuell missbraucht worden. Der Vatikan erteilte keine Auskünfte zum Inhalt der Gespräche.