Kirche bestraft Serientäter in Missbrauchsskandal. Archivbild

Fast zehn Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals am Berliner Canisius-Kolleg mit mehr als 100 Opfern verliert einer der Haupttäter sein Priesteramt. Außerdem wird ihm ein Großteil seiner Pension entzogen, teilte das Bistum Hildesheim mit.



Der Serientäter Pater Peter R. (77) hat sich auch an Kindern in Niedersachsen vergangen. Der Vatikan hat ein Urteil des Erzbistums Berlin bestätigt. In Absprache mit Betroffenen zahlt die Kirche 20.000 Euro zur Aufarbeitung der Geschehnisse.