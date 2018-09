Der Missbrauchsskandal bedroht inzwischen Franziskus' Pontifikat. Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat den öffentlichen Umgang mit den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche kritisiert. Es sei unfair, heutige moralische Maßstäbe an frühere Vertuschungen von sexuellen Übergriffen durch Priester anzulegen, sagte Franziskus. "Man hat sie auch zu Hause vertuscht: Als der Onkel die Nichte vergewaltigte, als der Vater seine Kinder vergewaltigte."



Zugleich betonte Franziskus, dass er die Vertuschung von sexuellem Missbrauch in der Kirche nicht entschuldige.