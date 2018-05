Selbst die Nobel-Stiftung fürchtet, dass der Literaturnobelpreis in dem Skandal seine Würde verliert. Sollte die Akademie am Donnerstag entscheiden, in diesem Jahr keinen Literaturnobelpreis zu vergeben, wäre dies das erste Mal seit 75 Jahren. Sieben Mal ist die Preisvergabe bislang ausgefallen, darunter in den Kriegsjahren 1914, 1918 und 1940 bis 1943. Im Jahr 1935 gab es dagegen keinen Literaturnobelpreis, weil die Akademie keinen der Kandidaten als würdig erachtet hatte.