Moore selbst kündigte bei einem Wahlkampfauftritt am Sonntagabend eine Klage gegen die "Washington Post" - mit dieser Geschichte fing es an - an und warf der Zeitung vor, "Fake News" zu verbreiten. Sich selbst stellte er als Opfer des Washingtoner Polit-Sumpfs dar, der ihn nicht im Senat wolle. Warum sonst sollten die Vorwürfe gerade jetzt publik werden?, fragte er seine Anhänger. Doch Moore ist angeschlagen und der frühere Chef der Republikanischen Partei in Alabama, Marty Connors, erwartet, dass sich die Anschuldigungen am stärksten in den Vororten auswirken - "bei den wirklich, wirklich moderaten Republikanern".