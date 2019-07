Der Fall Epstein hat doppelte Brisanz. Der damalige Staatsanwalt Acosta ist jetzt der Arbeitsminister der Vereinigten Staaten. Darüber hinaus pflegt der beschuldigte Milliardär enge Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft. Donald Trump und Ex-Präsident Bill Clinton zählt er seit vielen Jahren zu seinen Freunden. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, dass Epstein seine Vorliebe für junge Mädchen bei Parties auf seinen Anwesen in New York, Florida, New Mexico und den US Virgin Islands mit Freunden und Bekannten teilte.



Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 hatte eine Frau namens Katie Johnson behauptet, Donald Trump habe sie im Alter von 13 Jahren bei einer Epstein Party vergewaltigt. Sie zog den Vorwurf später zurück, der Präsident bestritt die Vorwürfe. Ebenso wie Bill Clinton und der Staranwalt Alan Dershowitz, die mehrfach beschuldigt wurden, sich an den Ausschweifungen Epsteins beteiligt zu haben.