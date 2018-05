James Levine klagt im Gegenzug gegen die Met. Archivbild Quelle: Sigi Tischler/KEYSTONE/dpa

Im Streit zwischen der New Yorker Metropolitan Oper und ihrem entlassenen Star-Dirigenten James Levine fordern beide Seiten Schadenersatz in Millionenhöhe. Die Oper will von Levine wegen Verletzung seiner Pflichten und Rufschädigung mindestens 5,8 Millionen US-Dollar.



Laut Oper gibt es glaubwürdige Beweise dafür, dass Levine "seine Machtposition genutzt hat, um Künstlern nachzustellen und sie zu missbrauchen". Der 74-Jährige bestreitet die Vorwürfe und klagt ebenfalls auf Schadenersatz.