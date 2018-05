Eric Schneiderman gibt sein Amt auf. Archivbild Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

Nach Missbrauchsvorwürfen von vier Frauen räumt New Yorks Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman seinen Posten. Der 63-jährige Anwalt kündigte als Reaktion auf einen Bericht des Magazins "New Yorker" an, sein Amt niederzulegen.



In dem Bericht werfen ihm die Frauen vor, sie geschlagen, gewürgt und bedroht zu haben. Das Mitglied der Demokratischen Partei wies die Vorwürfe entschieden zurück, räumte seinen Posten aber nach einer entsprechenden Forderung von Gouverneur Andrew Cuomo.