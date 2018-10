Der Papst hat zwei Bischöfe aus Chile bestraft. Quelle: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Papst Franziskus hat wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen zwei chilenische Geistliche eine der härtesten Maßnahmen überhaupt ergriffen. Er versetzte den in Deutschland lebenden Erzbischof Francisco Jose Cox Huneeus und den Ex-Bischof Marco Antonio Ordenes Fernandez in den Laienstand, wie der Vatikan mitteilte.



Cox Huneeus (84) verbringt seinen Ruhestand in der Priestergemeinschaft Schönstatt-Patres am Rhein. Er soll sich 2004 an einem zur Tatzeit 17-Jährigen vergangen haben.