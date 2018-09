Papst Franziskus in Vatikanstadt. Archivbild Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa

Papst Franziskus will im Skandal um die Missbrauchsvorwürfe in der katholischen Kirche die Chefs aller nationalen Bischofskonferenzen zu einem Gipfeltreffen laden. Das Treffen soll im Februar im Vatikan stattfinden.



Berichte über den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester erschüttern die Kirche immer mehr. Der Papst steht zunehmend unter Druck. Auch in Deutschland wurden Zahlen zum Ausmaß von sexuellem Missbrauch unter dem Dach der katholischen Kirche bekannt.