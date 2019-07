Jeppe Kofod. Archivbild

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die dänische Regierung steht dem britischen Vorstoß zu einer Seeschutzmission in der Straße von Hormus positiv gegenüber. "Die Initiative wird einen starken europäischen Fußabdruck haben", erklärte Außenminister Jeppe Kofod.



Die dänische Regierung wolle sich an solch einer Mission beteiligen, müsse dies jedoch zunächst mit dem Parlament in Kopenhagen klären, sobald es ein klareres Bild zu möglichen Zuständigkeiten und Partnern gebe.