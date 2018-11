Ein anderer Vorschlag wird diskutiert: dass sich die Aufnahme der Geretteten danach richtet, in welcher Seezone die Rettung stattgefunden hat - eine Regelung, die das internationale Seerecht schon kennt, im Operationsplan von Sophia aber nicht zur Anwendung kommt.



Solange Italien bei seiner Maximalforderung bleibt, alle Flüchtlinge - egal ob schutzbedürftig oder Wirtschaftsmigranten - nach einem festen Schlüssen EU-weit zu verteilen, besteht in Sachen Sophia kaum Chance auf Einigung. Denn die Verteilungsfrage ist die, an der die EU seit drei Jahren immer wieder scheitert. Auch eine Anwendung auf die wenigen im Rahmen von Sophia Geretteten stößt auf Widerstand, da darin viele die Etablierung der so verhassten Quote im Kleinen sehen, die sie im Großen so fürchten.