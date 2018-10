In der ISS sind derweil die Besatzungsmitglieder um Kommandant Alexander Gerst wieder zum gewohnten Arbeitsrhythmus zurückgekehrt. Die geplante abendliche Begrüßungsfeier für Owtschinin, der 2016 bereits rund 170 Tage in der Station verbracht hatte, und für Raumfahrtneuling Hague ist ersatzlos gestrichen. Gleiches gilt für die für den 19. und 25. Oktober angekündigten Außeneinsätze des deutschen ESA-Astronauten. Wie lange er nun tatsächlich in der Station verbringen wird, ist unklar.



Sowohl aus NASA-, als auch aus Roskosmos-Kreisen hieß es erst einmal: Der für den 20. Dezember vorgesehene nächste bemannte Flug von Oleg Konenko und David Saint-Jacques zur ISS muss möglicherweise verschoben werden. Und selbst wenn der nächste Progress-Raumtransporter, der mit der gleichen Trägerrakete wie die Sojus MS-10 am 31. Oktober zur ISS starten sollte, nicht zum Einsatz kommen kann, müssen Gerst sowie der Russe Sergej Prokopjew und die Amerikanerin Serena Maria Auñón-Chancellor nicht hungern. Die Vorräte reichen bis zum ursprünglich geplanten Eintreffen einer neuen Crew im Dezember. Und bei einem rationellen Verbrauch kann man gar bis April 2019 über die Runden kommen.