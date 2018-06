Theresa May steht zunehmend in der Kritik. Quelle: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May verliert in ihrer Partei immer mehr an Rückhalt. Vierzig Abgeordnete der regierenden britischen Konservativen sind einem Medienbericht zufolge bereit, ihr das Misstrauen auszusprechen.



Damit fehlen nur acht Unterzeichner eines "Misstrauensbriefs", mit dem eine Neuwahl der Parteispitze erzwungen werden könnte, wie die Zeitung "Sunday Times" berichtet. Mays Position ist seit der für die Tories enttäuschend ausgegangenen Wahl im Juni angeschlagen.