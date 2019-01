Österreichs Innenminister Herbert Kickl

Quelle: dpa

Anfang Februar hat am Wiener Volkstheater ein Stück Premiere, das manche an die politische Gegenwart in Österreich erinnert: Max Frisch‘ "Biedermann und die Brandstifter" erzählt davon, wie Biedermann es nicht wahrhaben will, dass die beiden Brandstifter, die er im Haus aufgenommen hat, wirklich Brand stiften.