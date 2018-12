Theresa May kämpft um ihr Amt.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Laut Medienberichten haben sich vor der Misstrauensabstimmung in London bereits ausreichend Abgeordnete aus der konservativen Regierungsfraktion öffentlich hinter Premierministerin Theresa May gestellt.



Wie die BBC und Sky News berichteten, haben bereits mehr als die Hälfte der konservativen Parlamentarier May ihre Unterstützung zugesagt. Die Abstimmung heute Abend ist aber geheim, es wird also nicht möglich sein nachzuprüfen, wer seine Ankündigung tatsächlich wahr macht.