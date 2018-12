Theresa May vor ihrem Amtssitz in der Downing Street 10.

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will sich mit ganzer Kraft dem Misstrauensantrag in ihrer konservativen Fraktion entgegenstellen. Ein Führungswechsel würde nichts an den Grundsätzen der Brexit-Verhandlungen und auch den schwierigen Mehrheitsverhältnissen im Parlament ändern, sagte May.



Die Wahl eines neuen Chefs könnte den geplanten EU-Austritt verzögern oder sogar verhindern, warnte May. Sie muss sich noch am Abend einem Misstrauensvotum um ihr Amt als Parteichefin stellen.