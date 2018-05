Frances Fitzgerald steht zunehmend unter Druck. Quelle: Julien Warnand/EPA/dpa

Die Regierung in Irland steuert auf eine Neuwahl zu. Die konservative Partei Fianna Fail hat ein Misstrauensvotum gegen die stellvertretende Ministerpräsidentin Frances Fitzgerald angekündigt. Ihr wird vorgeworfen, sich im Fall eines Whistleblowers falsch verhalten zu haben.



In Irland führt Premierminister Leo Varadkar von der Partei Fine Gael eine Minderheitsregierung an. Außenminister Simon Coveney erklärte, dass man eine Neuwahl mit Blick auf die Brexit-Gespräche nicht gebrauchen könne.