Die Premierministerin selbst, der nun mitten im Brexit-Streit das politische Aus droht, zeigt sich ebenfalls kämpferisch - und bei einer turbulenten Parlamentsdebatte am Mittwochnachmittag sogar gut gelaunt und Spitzen verteilend. Sie werde sich "mit allem, was ich habe" zur Wehr setzen, erklärt May. Zudem ruft sie ihre Parteikollegen zu ihrer Unterstützung auf und warnt eindringlich vor den Folgen eines Führungswechsels in Großbritannien. Der Brexit würde in einem solchen Fall verzögert oder gar gestoppt werden, sagt sie. "Beides ist nicht im Interesse der Nation", sagt May.



Auch mehrere ranghohe Kabinettsmitglieder kündigen an, May zu unterstützen - darunter auch einige ihrer potenziellen Nachfolger. "Das Letzte, was unser Land jetzt braucht, ist eine Führungswahl in der Konservativen Partei", schreibt Innenminister Sajid Javid im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch Außenminister Jeremy Hunt sagt May seine Unterstützung zu. "Premierminister zu sein, ist derzeit der schwierigste Job, den man sich vorstellen kann", twittert Hunt.