heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Das britische Parlament hat das zwischen Brüssel und London ausgehandelte Brexit-Abkommen abgelehnt. Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten in London gegen den Deal von Premierministerin Theresa May.



Der Machtkampf zwischen Regierung und Parlament über den Brexit-Kurs dürfte sich nun noch weiter verschärfen. Nach dem Nein zum Brexit-Deal muss sich May einer Misstrauensabstimmung stellen. Am Abend (20.00 Uhr MEZ) entscheidet das Parlament, ob es der Regierung das Vertrauen entzieht.