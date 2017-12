Auf Plakaten hieß es etwa "Schande über Dich, Zuma" ("Shame on you, Zuma") oder "Zuma muss gehen" ("Zuma must fall"). Unter den Teilnehmern waren auch Kirchenvertreter sowie Bürgerrechtler und Gewerkschaftsfunktionäre. Mehrere Redner sprachen von einem bedeutenden Augenblick in der Geschichte der Kap-Demokratie.