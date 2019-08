Eine grafische Darstellung des Planeten "WASP-121b". Archivbild

Quelle: J. Olmsted/Space Telescope Science Institut (STScI)/NASA/ESA/dpa

Astronomen haben einen superheißen Planeten beobachtet, der wie ein American Football geformt ist und Metalle ins All schleudert. Der Exoplanet mit der Katalognummer WASP-121b umkreist eine Sonne im Sternbild Achterdeck (Puppis) am Südhimmel.



Mit dem "Hubble"-Weltraumteleskop konnten Forscher Wolken von Magnesium- und Eisengas um den Planeten nachweisen. Der Exoplanet umkreist seinen Heimatstern so eng, dass dessen Schwerkraft ihn fast zerreißt. Der Planet ist dadurch in die Länge gezogen.