Sängerstar Placido Domingo kommt nach Bayreuth. Archivbild Quelle: Armin Weigel/dpa

Mit der Oper "Die Walküre" endet am Dienstag die Premierenwoche der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. Zu sehen ist der zweite Teil des "Ring des Nibelungen" in der Inszenierung von Frank Castorf. Die drei anderen Teile - "Das Rheingold", "Siegfried" und die "Götterdämmerung" - stehen in diesem Jahr nicht mehr auf dem Spielplan.



Eine Besonderheit ist in diesem Jahr der Mann am Pult. "Die Walküre" wird dirigiert von Star-Tenor Placido Domingo. Die Festspiele enden am 29. August.