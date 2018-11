Die älteste Frau Europas, Ana Vela Rubio (m), ist gestorben. Quelle: Alejandro Garcia/EFE FILES/dpa

Ana Vela Rubio galt bisher als älterester Mensch Europas. Nun ist die Spanierin im Alter von 116 Jahren in einem Seniorenheim in Barcelona gestorben, berichten spanische Medien. Die am 29. Oktober 1901 geborene Rubio war laut internationaler "Gerontology Research Group" (GRG) der älteste Einwohner Europas und drittältester Mensch der Welt.



Die Liste führt die am 4. August 1900 geborene Japanerin Nabi Tajima an. Die älteste Europäerin ist jetzt die 115-jährige Italienerin Giuseppina Projetto.