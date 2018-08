Kane Tanaka ist nun die älteste Person in Japan. Archivbild Quelle: Uncredited/Goodtime Home 1/AP/dpa

Der offiziell älteste Mensch der Welt, eine Japanerin, ist im Alter von 117 Jahren und 81 Tagen gestorben. Das bestätigten das Guinness-Buch der Rekorde und das japanische Gesundheitsministerium.



Chiyo Miyako, die zuletzt in Yokohama gelebt hatte, war demnach am Sonntag gestorben. Geboren wurde sie am 2. Mai 1901. Jetzt gilt eine 115-jährige Frau aus Fukuoka auf der japanischen Insel Kyushu als ältester Mensch des Landes. Sie wurde den Angaben zufolge am 2. Januar 1903 geboren.