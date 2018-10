Ein Wahlplakat des regierenden Bündnisses. Quelle: Alexander Welscher/dpa

In Lettland haben die Parlamentswahlen begonnen. Gut 1,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden über die 100 Sitze im Parlament in Riga. Zur Wahl treten 16 Parteien und Bündnisse an. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Sonntag erwartet. Dabei dürfte keine Partei die absolute Mehrheit erzielen.



Ob sich die amtierende Mitte-Rechts-Regierung nach der Wahl halten kann, ist fraglich. Umfragen sehen die oppositionelle Partei Harmonie vorn, die unter der russischen Minderheit viele Anhänger hat.