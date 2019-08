In so einem Zug hat es eine spektakuläre Panne gegeben. Archiv.

Quelle: Franck Robichon/epa/dpa

In Japan ist ein Hochgeschwindigkeitszug bei 280 Kilometern pro Stunde mit offener Tür durchs Land gerast. Der Zwischenfall ereignete sich kurz nach der Abfahrt vom Bahnhof Sendai im Nordosten Japans.



Schuld war dem Betreiber zufolge ein Mitarbeiter, der vergessen hatte, die Tür zu verriegeln. Verletzt wurde keiner der 340 Passagiere. Der Zug in Richtung Tokio musste einen Nothalt in einem Tunnel einlegen, nachdem der Lokführer durch ein Warnsignal auf die Panne aufmerksam geworden war.