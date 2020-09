Das Rettungsschiff "Open Arms". (Archivbild)

Quelle: Salvatore Cavalli/AP/dpa/Archivbild

Das Schiff der Rettungsorganisation Open Arms hat im Mittelmeer 363 Migranten an Bord genommen und bittet um eine Genehmigung zum Anlegen. Missionschef Gerard Canals äußerte die Sorge, dass das Essen ausgehen könne. Das Schiff habe etwa 30 Kilogramm Reis an Bord. Das reiche für etwa zwei Tage aus.



Das Schiff hatte die Migranten bei fünf Rettungsaktionen an Bord genommen. Malta habe dem Schiff nicht die Einfahrt in einen sicheren Hafen gestattet. Man hoffe nun, dass Italien ein Anlegen genehmige, sagte Canals.