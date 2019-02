Israels Regierungschef Netanjahu: Allianz gegen Iran. Archivbild

Quelle: Gali Tibbon/POOL AFP/AP/dpa

Israel will mit arabischen Staaten eine Allianz gegen den Iran schmieden. Regierungschef Benjamin Netanjahu nannte es bei einer Nahost-Konferenz einen "historischen Wendepunkt", dass ein israelischer Ministerpräsident und Außenminister führender arabischer Länder "mit ungewöhnlicher Härte, Klarheit und Einigkeit gegen die gemeinsame Bedrohung des iranischen Regimes" eintreten würden.



Dies markiere eine Veränderung in der Wahrnehmung, was für die Sicherheit im Nahen Osten notwendig sei.