Treffen der Stockholm-Initiative für nukleare Abrüstung.

Außenminister Heiko Maas nimmt in New York an Beratungen des UN-Sicherheitsrats über die atomare Abrüstung teil. Am Dienstag hatte er in Berlin bei einem Treffen der sogenannten "Stockholm-Initiative" mit Amtskollegen darüber beraten, wie die etwa 14.000 Atomwaffen weltweit reduziert werden können.



Die Veranstaltung dient der Vorbereitung der nächsten Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages, die Ende April beginnt. Die Konferenz vor fünf Jahren war ohne Abschlusserklärung der Teilnehmer zu Ende gegangen.