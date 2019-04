Irrfahrt eines Autofahrers in Essener Innenstadt

Quelle: Stephan Witte/KDF-TV & Picture 2019/dpa

Die Polizei ermittelt im Fall des 19-Jährigen, der am Freitag in Essen mit seinem Wagen durch eine Fußgängerzone gefahren sein soll, wegen versuchten Mordes. Am Samstag erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn, wie die Polizei Essen mitteilte.



"Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es. Die Fahrt durch die Fußgängerzone war am Freitag Auslöser für einen Anti-Terror-Einsatz der Polizei in zwei Bundesländern.