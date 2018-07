Ökostrom als Energiequelle in Deutschland ist nichts Neues - schon lange gibt es umweltfreundliche Alternativen zu Kohle und Atomkraft. Das Projekt "Bienenstrom" legt jedoch noch eine Schippe drauf: Auf Feldern werden Wildpflanzen angepflanzt, auf denen sich bis zur Ernte Bienen und andere Insekten tummeln können. Sie finden dort eine bunte Vielfalt, die es auf nur mit Raps oder Getreide bepflanzten Feldern nicht gibt. Der Ertrag des Feldes wird schließlich in Biogasanlagen zu Strom gemacht, der wiederum ins Netz eingespeist wird. Bienenstrom-Kunden bekommen Ökostrom, wenn auch genau genommen nicht direkt den Strom aus dem Projekt.



Ein doppelter Effekt also: Es wird Öko-Strom gewonnen und gleichzeitig helfen die Wildpflanzenfelder im Kampf gegen das Insektensterben. Nicht nur die Zahl, sondern auch die Vielfalt ist nämlich rückläufig. Insekten sind als Bestäuber und als Futter etwa für Vögel wichtig. Studien sehen Pestizide, Überdüngung und große Felder ohne Blüten-Ränder als Ursache für das Sterben, aber auch Siedlungen und die Lichtverschmutzung. Die bedroht vor allem nachtaktive Insekten.