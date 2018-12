Auch Kanzlerin Merkel wird auf dem Digitalgipfel erwartet.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Mit einer Botschaft des Astronauten Alexander Gerst von der Internationalen Raumstation ISS geht der Digitalgipfel heute in Nürnberg weiter. Der Gipfel, bei dem auch Kanzlerin Merkel (CDU) erwartet wird, steht unter dem Motto "Künstliche Intelligenz - ein Schlüssel für Wachstum und Wohlstand".



KI gilt als Schlüsseltechnologie von morgen. Darunter fallen etwa selbstfahrende Autos oder Roboter in der Altenpflege. Die Bundesregierung will drei Milliarden Euro in die KI-Entwicklung investieren.