Ein Reh hat in Brandenburg die Fluchtfahrt eines mutmaßlichen Drogenhändlers gestoppt - und das mit dem Leben bezahlt. Der 19-Jährige sei auf einem Feldweg in seinem Auto mit dem Reh zusammengestoßen und habe die Fahrt abgebrochen, teilte die Polizei mit.



Demnach gab er Gas, als Beamte ihn kontrollieren wollten. Bei der Durchsuchung des Autos fand die Polizei Cannabis und Bargeld. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Fehrbellin wurden weitere Drogen gefunden.