Hierzulande sieht es anders aus. Zwar sind die kleinen Kameras, die auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigt werden, auch bei deutschen Autofahrern beliebt. Doch die Rechtslage ist kompliziert. Anders als etwa in Österreich ist die Verwendung von Dashcams in Deutschland nicht prinzipiell verboten. Jedoch sei es aus Datenschutzgründen nicht erlaubt, andere Verkehrsteilnehmer permanent zu filmen, sagt Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein.