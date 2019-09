Voraussetzung für das neue Konzept ist, dass das Stasi-Unterlagen-Gesetz geändert werden muss. "Es gilt, zukunftsfähige, archivgerechte Strukturen zu schaffen und so den Gesamtbestand für die kommenden Generationen zu erhalten", heißt es in einer entsprechenden Entschließung der Fraktionen von Union und SPD. Aber worum genau geht es und was steht in dem Konzept?