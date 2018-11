Die beiden sind seit 25 Jahren verheiratet und passionierte Segler. Genau das helfe ihnen bei der Expedition, sagen sie. Immerhin 2.400 km wollen sie zurücklegen in nur 30 Tagen. Dafür haben sie mit dem "Solar Voyager" unlängst schon in Island trainiert. "Auch auf einem Segelschiff ist man in schwierigen Situationen aufeinander angewiesen. Darum machen wir die Reise auch aus Sicherheitsgründen gemeinsam", erläutert Lisbeth.